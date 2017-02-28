Правительство признало избыточными «бюджетные тиски» для регионов / Региональные власти не могут распоряжаться почти 95% своих средств

Публикации за 28.02.17

Вице-премьер Дмитрий Козак признал, что регионы РФ фактически лишены возможности проводить самостоятельную финансовую политику. То, как регионы могут распоряжаться своими бюджетами, почти полностью диктуется федеральным центром. В правительстве наконец-то заметили проблему избыточного регулирования региональных расходов.

Выступление Дмитрия Козака состоялось на Российском инвестиционном форуме в Сочи, в ходе круглого стола, посвященного теме межбюджетных отношений. Этот вопрос стал ключевым в первый день форума, хотя тема взаимоотношений регионов и федерального центра почти никогда не обсуждается на уровне первых лиц правительства. Как отмечает «Коммерсант», особ удивительным было то, что дискуссия была инициирована представителями федерального центра.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который является активным критиком существующих межбюджетных отношений, выступил с заявлением, что существующая практика делает бессмысленным для регионов достижение полной бюджетной обеспеченности. Регионы, переходящие «единицу» обеспеченности (соответствие или превышение собственных доходов расходам на региональные полномочия), лишаются существенной части федерального софинансирования.

Дмитрий Козак сообщил, что власти осознали тупик, в который в течение многих лет заходила и теперь зашла сама концепция межбюджетных отношений. И пообещал, что правительство подготовит постановление, которое изменит нормативы софинансирования госпрограмм.

По словам вице-премьера, регионы, по сути, лишены каких-либо возможностей распоряжаться даже собственными бюджетными доходами – более 95% их расходов де-факто нормированы федеральным центром. Этим занимается правительство через постановления, нормативы и условия Минфина по распределению трансфертов. теперь, когда правительство признало проблематичность такого бюджетного механизма, возможно обсуждение увеличения части полномочий регионов.

Стремление к централизации управления региональными финансами, по сути, сейчас уже лишает федеративный принцип построения РФ какого-либо содержательного наполнения: в отсутствие стимулов и возможностей независимости от центра вопрос о том, что, с точки зрения финансов, делает страну федерацией регионов, остается риторическим.

Проблему признали практически все принимавшие участие в обсуждении, среди них министр финансов Антон Силуанов, глава ЦСР Алексей Кудрин и руководители финансовых ведомств значительной части регионов.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова раскрыла повод для обеспокоенности федерального центра этой темой. По ее словам, после 11 месяцев сокращения регионального госдолга в 2016 году декабрь стал временем неожиданных массовых заимствований субъектов РФ. Их бюджетный дефицит был увеличен на 514 млрд рублей, а банковские заимствования выросли в декабре на 126 млрд рублей, чем «перечеркнули ту работу, которую вело министерство финансов для снижения госдолга субъектов». Это стало результатом откладывания на конец года региональных проблем с исполнением бюджета. Счетная палата констатирует при этом и массовое неисполнение регионами своих полномочий, в том числе и по ОМС – на 126 млрд рублей в 2016 году.

Алексей Кудрин призвал вернуть, по крайней мере, часть бюджетной свободы регионам и, возможно, передать им часть федеральных контрольно-надзорных функций, поскольку они существенно ограничивают эти свободы и инвестиционные возможности из центра.

Министр финансов Антон Силуанов обратил внимание на то, что сама по себе идея консолидации межбюджетных трансфертов и предоставления регионам большей свободы в реализации собственной политики Минфином поддерживается. Однако множество видов бюджетных субсидий являются, по сути, инструментами регулирования отраслей экономики, а передача их на уровень регионов потребует от федерального центра поисков других способов влияния.

Против выступила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее мнению большая свобода регионов в распоряжении деньгами вредна из-за низкого качества регионального бюджетного планирования и постоянного пересмотра в регионах уже принятых бюджетов, а также отказа от полного финансирования региональных полномочий.

По данным исследователей из НИУ ВШЭ, в декабре число субъектов РФ, где наблюдались признаки восстановления экономики, сократилось почти в два раза. В зоне устойчивой рецессии на конец года оставалось 62 российских региона из 85, две трети субъектов фиксировали спад на протяжении всего последнего квартала. Обвал экономических показателей на уровне субъектов побил рекорды января 2015 года. Среди федеральных округов только в Южном округе индекс экономической активности преодолел 50-процетную планку, отделяющую рост от рецессии. Впрочем, это объясняется включением в ЮФО Крыма и Севастополя, где статистика фиксирует рост по сравнению с низкой базой провального 2015 года. В субъектах, обеспечивающих почти половину валового регионального продукта страны, сокращается от 80% до 100% секторов экономики.

Спад экономики и постепенное сворачивание поддержки из федерального центра грозят регионам бюджетным кризисом – к 2018 году каждый четвертый российский регион может оказаться на грани дефолта, предупредило в декабрьском докладе международное рейтинговое агентство S&P. долг каждого третьего региона уже превысил критический уровень, определенный бюджетным кодексом, – 50% от доходов, а в ближайшие три года его придется нарастить в 1,5 раза из-за того, что правительство сворачивает кредитование субъектов за счет бюджета по пониженной ставке.

Москва, Алексей Усов

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