Глава одного из московских банков обвиняется в мошенничестве на 1,35 млрд рублей

Публикации за 09.03.17

В Москве руководителю одного из банков предъявлено обвинение по статье 159-й УК РФ – «Мошенничество».

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств банка. Соучастники предоставили в банк подложные векселя сторонних организаций, в том числе обладающих признаками фиктивности. Злоумышленник заключил от имени банка договоры купли-продажи подложных векселей и, являясь членом кредитного комитета, одобрял сделки по их приобретению. Сумма сделок – 1,35 млрд рублей. Название банка пока не уточняется.

Москва, Зоя Березина

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