ФАС готова дать РЖД тарифные послабления

Публикации за 09.03.17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова дать ОАО РЖД целый ряд тарифных послаблений, которые в итоге, по оценкам экспертов, приведут к росту тарифов на 10% в год. Как пишет «Коммерсантъ», ФАС уже представила в правительство проект постановления.

ФАС согласилась компенсировать РЖД недополученную выручку, которую учитывала при расчете тарифа (об этом ранее просил глава РЖД Олег Белозеров). Также РЖД может получить на неопределенный срок целевую надбавку к тарифу для закупки и содержание локомотивов. При этом служба предлагает постепенно снижать предел тарифной надбавки с текущих 10% до 5% в 2018 году и до нуля с 2019 года. В ФАС пояснили, что новый документ носит рабочий характер и еще будет обсуждаться с Минтрансом.

ФАС считает основной целью выделение в НВВ ОАО РЖД локомотивной составляющей, чтобы постепенно переходить от закупки локомотивов к контрактам жизненного цикла. Это должно стимулировать оптимизацию затрат ОАО РЖД на локомотивы. Проект ФАС во многом учитывает предложения ОАО РЖД, говорят в монополии, но ряд положений еще нужно обсуждать.

Москва, Зоя Березина

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