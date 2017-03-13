«Торжество импортозамещения»: в 2017 году ввоз товаров в Россию увеличился на четверть

Публикации за 13.03.17

На фоне правительственных реляций о победе стратегии импортозамещения таможня обнародовала статистику трансграничного перемещения товаров в первые два месяца 2017 года. Оказалось, что в январе-феврале импорт вырос больше чем на четверть в сравнении с данными начала 2016 года. В частности импорт мяса увеличился почти в два раза, зерновых культур – на треть, молока – почти на 10%.

В январе-феврале 2017 года импорт товаров из дальнего зарубежья увеличился на 26,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Темпы увеличения доли импорта растут ежемесячно: в феврале было ввезено на 14,4% больше товаров, чем в январе. Стоимость импортированных в страну товаров в минувшем месяце достигла 12,89 миллиардов долларов ($24,17 млрд за два месяца), указано в статистике на сайте ФТС.

Основными статьями импорта стали химическая и машиностроительная продукция, продовольствие, текстиль и обувь.

Импорт химической продукции вырос на 17,8% до 2503,3 млн. долларов США. Таможенники отмечают, что это произошло за счет роста закупок фармацевтической продукции (+18,1%), полимеров и каучука (15,6%), косметики и парфюмерии (13,4%).

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки судов и плавучих средств в 2,9 раза, летательных аппаратов – в 1,6 раза, средств наземного транспорта – на 19,7%, электрооборудования – на 10,2%, механического оборудования – на 4,4%, частей железнодорожных локомотивов – на 3,2%. Снижение импорта наблюдается только для инструментов и оптики (минус 7,5%).

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт мяса и субпродуктов в 1,8 раза, зерновых культур – на 33,4%, алкогольной и безалкогольной продукции – на 23,9%, масла растительного – на 12,6%, сахара – на 12,5%, молочных продуктов – на 9,9%, овощей – на 5,4%, фруктов – на 1,5%. Стоимостной объем ввоза табака в феврале 2017 года по сравнению с аналогичным показателем за январь 2017 года сократился почти на треть (27%), рыбы – на 5,5%.

В сравнении с данными прошлого года вчетвером меньше стали закупки сахара, в 2,2 раза меньше табака. Растительного масла стали ввозить больше в полтора раза, алкоголя и безалкогольных напитков на 37% больше. Россия стала покупать в дальнем зарубежье на треть больше зерна, на 17,8% больше рыбы и почти на 10% больше мяса и субпродуктов.

При этом в феврале в руководстве Минсельхоза объявляли: «Сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией». Заявивший это замминистра сельского хозяйства Громыко уточнял, что с августа 2014 года, когда было введено продовольственное эмбарго, российские производители заместили импортную продукцию на четыре миллиарда долларов.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 13.03.17

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