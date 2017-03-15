Кабмин попросил: российские металлурги помогут Донбассу / «Металлоинвест» и «Северсталь» планируют поставки руды в ДНР и ЛНР

Публикации за 15.03.17

Российское правительство предложило Алишеру Усманову и Алексею Мордашову рассмотреть возможность поставки руды на предприятия ДНР и ЛНР. Заводы на востоке Украины остались без сырья из-за блокады железнодорожного сообщения, организованной украинскими националистами.

Рассмотреть Донбасс в качестве нового рынка сбыта «Металлоинвесту» и «Северстали» было предложено в ходе встречи представителей холдингов с заместителем председателя российского правительства Дмитрием Козаком, сообщает РБК со слов источника на металлургическом рынке. Собеседник издания также уточнил, что Усманов и Мордашов выразили готовность начать поставки на предприятия самопровозглашенных республик в ближайшее время.

Енакиевский и Макеевский меткомбинаты, находящиеся на территории ДНР и ЛНР, были остановлены из-за военных действий. Однако главной причиной дефицита сырья стала блокада железнодорожного сообщения Донбасса с остальной частью Украины, которую организовали активисты запрещенных в России националистических батальонов «Азов» и «Правый сектор». Потребность в руде донецких предприятий оценивается в 4,2 млн тонн. «Северсталь» и «Металлоинвест» могут обеспечить необходимый объем, так только за прошлый год оба холдинга выработали более 55 млн тонн железорудного сырья.

Проблем с подвозом руды на металлургические комбинаты республик возникнуть не должно. В настоящее время существуют три ветки железной дороги, которые связывают ДНР и ЛНР с Россией. Так накануне глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что первая пробная партия донбасского угля отправилась в Россию.

Между тем, крупные железнодорожные узлы остались на территории, контролируемой Киевом. Поэтому если возникнет перестраивать железную дорогу или отвоевывать территорию, это, несомненно, скажется на реальной себестоимости конечного продукта.

Кроме того, есть риск, что, начав работу с компаниями в ДНР и ЛНР, российские промышленники окажутся под угрозой санкций. По словам экспертов, оба холдинга имеют зарубежные активы и обязательства, Евросоюз и США обязательно воспользуются возможностью запретить поставки из России.

Москва, Зоя Осколкова

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