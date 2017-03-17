Япония хочет использовать общую с Россией валюту

Публикации за 17.03.17

Япония разработала пакет предложений по развитию Курильских островов, которые будут обсуждаться на двусторонней встрече с представителями России. Один из пунктов предполагает создание единой электронной валюты в рамках хозяйственного сотрудничества.

Список предложений по совместному с РФ развитию Курил сформировали депутаты правящей в Японии Либерально-демократической партии. Они готовятся представить инициативы на первых двусторонних консультациях, которые пройдут 18 марта в Токио, передает японский телеканал NHK. От России выступит замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, от Японии – Такэо Акиба.

Документ направлен на рассмотрение в японское правительство. В нем также сформулированы цели совместной с Россией деятельности на Курильских островах. В приоритете – развитие и процветание, как четырех южнокурильских островов, так и Хоккайдо, расположенного на севере Японии.

Кроме прочего, Токио намерен предложить Москве создать новую электронную валюту, которая будет действовать в регионе вместо российского рубля и японской иены.

В свою очередь, Россия ранее заявила, что готова к рассмотрению любых предложений совместной деятельности на территории южных Курильских островов со стороны японских властей, если они не противоречат российскому законодательству.

Токио – Москва, Зоя Осколкова

Токио – Москва. Другие новости 17.03.17

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