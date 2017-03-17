На наличные придется раскошелиться / Держатели банкоматов могут повысить комиссии за снятие денег

Публикации за 17.03.17

Платежные системы пересматривают свои правила в части комиссий, которые владельцы банкоматов могут взимать с держателей пластиковых карт за снятие наличных. Эксперты считают, что пересмотр условий не только повлечет за собой рост расходов граждан, но и может привести к дисбалансу на банковском рынке.

Первой компанией, разрешившей эквайерам (владельцам банкоматов) брать комиссию с клиентов за снятие наличности, стала Visa, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на банкиров, знакомых с ситуацией. Ранее это было строго запрещено правилами всех платежных систем.

До недавнего времени комиссию за снятие наличных брал банк, выпустивший карту, затем он расплачивался с владельцами банкоматов. Таким образом, клиенты всегда знали, сколько они заплатят за эту услугу. Кроме того, банки, как правило, не брали дополнительную плату в «своих» банкоматах, а некоторые кредитные учреждения предпочитали выплачивать межбанковскую комиссию, установленную платежными системами, из собственных средств, тем самым повышая лояльность клиентов.

Новые плавила, принятые Visa, могут поменять весь рынок, считают эксперты. Высока вероятность того, что другие платежные системы последуют примеру первопроходца. Так в Mastercard положительно относятся к изменениям, тогда как в «Мир» заявили, что не собираются менять тарифную систему.

При этом Visa и Mastercard занимают большую долю рынка, в этой связи введение новых тарифов может походить на сговор и нарушение антимонопольного законодательства, отметили в ФАС. Впрочем, в ведомстве не готовы окончательно это утверждать без тщательного анализа подобных действий компаний за рубежом.

Сложнее всего, отмечают эксперты, придется банкам, у которых нет собственной обширной сети банкоматов, они могут попросту лишиться клиентов. Держатели карт не захотят переплачивать за снятие наличных и переметнутся в более крупные кредитные организации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.03.17

Регионы хотят избавить от хрущевок. Старт программе может дать Владимир Путин 4 мая. / Новый гендиректор УВЗ провел первые рабочие совещания в Нижнем Тагиле (ФОТО). / Япония хочет использовать общую с Россией валюту. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»