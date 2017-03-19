За февраль промышленность в России просела на 2,7%

Публикации за 19.03.17

Показатели промышленного производства в РФ за февраль текущего года снизились на 2,7%, об этом сообщила Федеральная служба статистики. Специалисты связывают это с тем, что в феврале 2016 года было на один день больше.

Согласно данным Росстата, в январе 2017 года рост промпроизводства равнялся 2,3%, в общей сложности за два первых месяца года промышленность снизилась на 0,3%. Падение наблюдалось в водоснабжении на 9,3%, а также сегменте обрабатывающих производств на 1,8%.

«Индекс промышленного производства в январе-феврале 2017 года по сравнению с январем-февралем 2016 года составил 99,7%, в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года – 97,3%, по сравнению с январем 2017 года – 99,4%»,– говорится в сообщении ведомства.

По словам экспертов, февраль не является показательным для определения годовой динамики, так как в прошлом високосном году этот месяц был на день длиннее. Тем не менее, согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», экономисты ожидают падения темпов роста до 1%.

Стоит отметить, что Росстат из-за перехода на новые классификаторы видов экономической деятельности второй месяц подряд публикует статистические данные с некоторым опозданием. Кроме того, задержка объясняется обрывом кабеля на сетях компании «Ростелеком». В результате аварии работа по передаче и обработке данных была прервана более чем на сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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