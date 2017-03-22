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Экономика

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Публикации за 22.03.17

Дешевая водка скоро подорожает

Дешевая водка скоро подорожает

Вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин поручил Министерству финансов поднять минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за 0,5 литра. Об этом сообщила пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова.

По словам чиновницы, эта цифра была согласована между федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка, после чего «Минфину дано поручение установить МРЦ на водку на уровне 219 рублей», сообщает . Платонова добавила, что приказ о повешении минимальной цены на водку должен быть опубликован до 1 апреля.

Сейчас минимальная розничная цена бутылки водки составляет 190 рублей.

В начале февраля Минфин подготовил проект, согласно которому МРЦ на водку должна увеличиться на 8% и составить 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Увеличение цены в министерстве объясняли подорожанием электроэнергии и повышением производственных затрат. При этом предполагалось, что минимальная отпускная цена на бутылку того же объема может составить 173 рубля, оптовая – 178 рублей. Производители в свою очередь сочли оптимальной минимальную стоимость бутылки от 240 до 260 рублей. По мнению главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, реалистичная минимальная розничная цена на водку составляет 230 рублей. Напомним, что в январе Минфин предлагал повысить МРЦ на бутылку водку до 219 рублей.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.03.17

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