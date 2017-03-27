Половина россиян согласна на умеренное повышение НДФЛ / При значительном изменении ставки люди массово уйдут в «тень»

Публикации за 27.03.17

Более половины россиян (55%) не имеют принципиальных возражений относительно умеренного повышения налога на доход физических лиц (НДФЛ), если вырученные средства пойдут на благие цели – например, на повышение пенсий или улучшение здравоохранения. Однако повышение должно быть обязательно небольшим и носить строго целевой характер. Такие данные содержатся в итогах опроса ВЦИОМ.

Сегодня размер основной ставки НДФЛ составляет 13%. Это знает каждый второй участник опроса (52%), еще 7% дали другие ответы, 39% сообщили, что не знают. Среди работающих граждан уровень осведомленности в этом вопросе заметно выше (64%), чем среди остальных категорий населения (в частности, неработающих студентов – 29%, неработающих пенсионеров – 34%).

Выбирая между пенсиями и здравоохранением, как возможными статьями, на которые следовало бы направить поступления от возможного повышения ставки НДФЛ, мнения разделились неравномерно. Так, 31% опрошенных выступил в пользу увеличения пенсий, 24% – за здравоохранение, 35% – не поддерживают ни одно из предложений.

Социологи отмечают, что чувствительность к повышению налога ощущается уже на пороге +2% (15% опрошенных готовы сменить работу и получать на новом месте зарплату в конверте в случае, если их заработная плата в связи с повышением НДФЛ снизится на 2%). Более трети участников опроса (38%) сказали, что каков бы ни был процент сокращения дохода, они не стали бы искать новую работу с неофициальным заработком, 24% затруднились с ответом.

Также исследование показало, что чувствительность к снижению заработка в результате повышения НДФЛ практически не зависит от уровня доходов. В то же время сфера занятости имеет значение: бюджетники в большей степени готовы терпеть снижение заработка, нежели работники коммерческой сферы.

По словам эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, получить достоверные данные об отношении населения к повышению налогов, спрашивая об этом напрямую, невозможно. «Мы использовали довольно сложный тест и получили весьма нетривиальные данные. Любое снижение доходов воспринимается очень остро: 15% опрошенных готовы перейти в режим «теневой занятости» при снижении заработка всего на 2%. Даже частичная реализация этих планов будет иметь своим очевидным последствием выпадение намного больших доходов бюджета и внебюджетных фондов, чем удастся собрать за счёт повышения НДФЛ. Чтобы осознать «масштаб бедствия» необходимо вспомнить, что в настоящий момент теневая занятость оценивается примерно в 21% от численности рабочей силы. В принципе же общество допускает снижение доходов в результате увеличения налогов примерно до 10%. Это – абсолютный предел для любых экспериментов с налогами. Всё, что выше этой величины «не укладывается в общественном сознании»: люди не верят, что такое может быть и просто не могут себе представить, что стали бы делать в подобной ситуации», – пояснил эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.03.17

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