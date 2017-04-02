Дворкович не исключил превращения «Почты России» в торговую сеть

Публикации за 02.04.17

«Почта России» может стать розничной сетью или финансовой инфраструктурой. Такое заявление на Первом медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сделал российский вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Каково будет будущее «Почты», пока не ясно. Есть разные варианты, как ей существовать, в какую сторону ей идти. Вполне возможно, что она станет ещё одной розничной сетью, ещё одной розничной структурой. А, может быть, и нет, она станет чем-то другим. Может быть, она станет финансовой инфраструктурой или сочетанием финансовой и экономической инфраструктуры. Но в любом случае, это достаточно крупная сеть, которая может изменить структуру розничного рынка в России и то, как он будет развиваться», – приводит слова Дворковича RNS.

В начале марта, стало известно, что в третьем квартале 2017 года на Урале и в Сибири «Почта России» собирается запустить пилотный проект по доставке продуктов питания. По замыслу авторов идеи, потребители смогут заказать их через печатные каталоги, которые появятся в почтовых отделениях. Партнером проекта, как уточнял РБК со ссылкой на источник, может стать одна из крупных розничных сетей. Предложение о сотрудничестве с госкомпанией, по его словам, получили ГК «Дикси», «Лента» и «Метро Кэш энд Керри».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.17

Песков ответил американцам на «коррупционный вопрос». / ФАС об ограничении работы супермаркетов: бесперспективно. / В России хотят запретить работу гипермаркетов в выходные и по ночам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»