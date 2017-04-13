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Экономика

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Публикации за 13.04.17

Верховный суд впервые наказал фирму, оформлявшую своих сотрудников как ИП

Верховный суд впервые наказал фирму, оформлявшую своих сотрудников как ИП

Верховный суд РФ впервые вынес решение против фирмы, которая оформляла своих сотрудников как индивидуальных предпринимателей, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Об этом сегодня пишут «Ведомости». Речь идет о Южно-Якутской металлургической компании. По данным Федеральной налоговой службы, компания заключила договоры с 19 предпринимателями на оказание услуг по бухгалтерскому учету, логистике и ремонту автомобилей. На самом же деле, считают налоговики, это были обычные сотрудники компании. Теперь, по решению Верховного суда, предприятию, которое проиграло дело в трех инстанциях, придется выплатить все неуплаченные социальные налоги.

Эксперты говорят, что сокрытие трудовых отношений под видом гражданско-правовых является распространенной практикой – это позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда на 30-35%. Однако юристы отмечают, что налоговики все чаще раскрывают такие нарушения.

Эксперты рассказали, что как правило, подозрения у налоговых органов вызывают компании, которым ИП оказывает услуги регулярно. Проверка может быть начата и в отношении фирмы, в которой ИП выполняет одну и ту же работу в офисе заказчика. Также под подозрения попадают ИП, у которых только один клиент.

Если налоговикам удается выявить, что компания прибегала к схеме с ИП, то работодателю придется выплатить причитающиеся социальные налоги, а также штрафы за несданную отчетность в фонды. При этом штрафы могут начисляться с самого момента незаконной регистрации в качестве ИП, отмечает издание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.04.17

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