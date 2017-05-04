Правительство отчиталось о степени выполнения майских указов Путина / Президент предложил поощрять передовиков

Публикации за 04.05.17

Правительство России опубликовало сводный отчет о ходе выполнения пакета майских указов президента Владимира Путина (от 7 мая 2012 года). К маю 2017 года из 218 поручений должно было быть выполнено 180. Правительство отчиталось о выполнении 165 из них, что составило 91,7%.

«В настоящее время на исполнении находится 53 поручения. В это число входят поручения, не выполненные в первоначально установленные сроки (для них установлены новые сроки исполнения либо определена периодичность представления докладов, то есть они переведены в «длящийся» режим)», – говорится в документе.

В ходе совместного заседания Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России Владимир Путин отметил, что реализация майских указов придала новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных для граждан сферах, однако нерешенных проблем остается еще очень много.

«За прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, ЖКХ. Разумеется, проблем здесь еще очень и очень много и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать», – подчеркнул глава государства. Кроме того, он предложил поощрять, в том числе финансово, соцучреждения и регионы, которые успешно справляются с выполнением майских указов.

«Полученные результаты не должны, разумеется, подшиваться в папку, ложиться под сукно. Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности», – заявил Путин.

В рамках исполнения майских указов планировалось достижение ряда социально-экономических показателей, таких как рост в 1,5 раза реальной зарплаты и производительности труда к 2018 году, обеспечение доступным жильем 60% семей к 2020 году, создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, где зарплата выше средней по отрасли, переоснащение армии новейшими видами вооружений на 70%, достижение 20-го места в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса к 2018 году, рост ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет к 2018 году, увеличение объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 27% ВВП, напоминает РБК.

В мае 2016 года правительство отчиталось о выполнении около 70% от общего числа поручений и 88% – от числа поручений, которые должны были быть выполнены к тому времени. Между тем, активисты ОНФ, занимавшиеся мониторингом исполнения указов, заявили, что в реальности правительство исполнило гораздо меньше поручений, а большинство снятых с контроля поручений на самом деле не выполнены так, как нужно.

Так, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов заявлял, что в реальности правительство выполнило только 15% поручений президента. «Из 162 наших заключений на доклады правительства о снятии соответствующих поручений с контроля мы подтвердили целесообразность снятия с контроля только по 24 поручениям. Цифры именно такие: мы считаем, что 24 поручения действительно выполнены, остальные в той или иной степени не выполнены», – сказал он тогда.

Москва, Иван Гридин

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