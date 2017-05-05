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Экономика

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Публикации за 05.05.17

ЕАЭС пересматривает таможенные правила / Норму беспошлинного ввоза сократят в три раза

ЕАЭС пересматривает таможенные правила Норму беспошлинного ввоза сократят в три раза

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ужесточить ограничения беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). К 2021 году лимит поэтапно будет снижен с 1,5 тысяч евро до 500 евро. Кроме того, весовую норму также хотят урезать с 50 кг до 25 кг.

В проекте решения ЕЭК уточняется, что речь идет только о товарах, перевозимых наземным транспортом, автомобилями, автобусами и ЖД, а также по морю. В 2019 году норма беспошлинного ввоза будет сокращена до 750 евро, к 2021 – до 500 евро. Для авиации сохранятся прежние правила, то есть, без уплаты пошлины можно провезти 50 кг груза стоимостью не более 10 тысяч евро, пишет .

ЕЭК будет устанавливать только верхнюю планку беспошлинного ввоза, снизить ее смогут власти стран-участниц ЕАЭС. Ранее нормы регулировались на наднациональном уровне – соглашением Таможенного союза, с вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС в 2018 году эти функции будут переданы ЕЭК.

Стоит отметить, что в России действуют общие ограничения ЕАЭС на беспошлинный ввоз. Согласно данным российской таможенной службы, только за четвертый квартал прошлого года физлица ввезли на территорию страны товаров на сумму 168 млн рублей. Другие страны союза уже воспользовались возможностью ужесточать правила на национальном уровне. Так в Белоруссии, если гражданин пересекает границу чаще, чем раз в три месяца, для него действуют лимиты – 300 евро и 20 кг.

Кроме того, ранее ЕЭК предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые пересылаются почтой или доставляются транспортной компанией. К 2020 году верхняя граница сместится с 1 тысячи евро до 200 евро. Весовая норма останется прежней – 31 кг.

Москва, Зоя Осколкова

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