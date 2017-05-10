Путин поручил снизить цены на медовуху

Публикации за 10.05.17

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля 2017 года представить предложения по вопросу целесообразности отнесения медовухи к сельхозпродукции и установления на нее пониженной ставки акциза. Соответствующее поручение Соответствующее поручение он дал правительству по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной продукции медовухи, произведенной из российского сырья и обладающей в этой связи характерными потребительскими свойствами, а также установления в отношении нее пониженной ставки акциза», – отмечается в документе. С начала 2017 года ставка акциза на сидр, пуаре и медовуху выросла в 2,3 раза и сейчас составляет 21 рубль за литр.

Отмечается, что медовуха может стать сельхозпродуктом вслед за сидром. Так, с 1 января 2017 года последний был включен в перечень сельхозпродукции и продукции первичной переработки, произведенной из собственного сырья, напоминает РБК. Такой статус статус позволит компаниям-производителям рассчитывать на господдержку, в частности «предоставление преференций в правовом регулировании производства и оборота продукции, а также получении доступа к льготному кредитованию» (из постановления правительства – прим. ред.).

Включение напитков в перечень сельхозпродукции не требует дополнительных расходов из бюджета, но позволит производителям получать субсидии на закладку садов, участвовать в ярмарках, иметь послабления в рекламе, уверен руководитель компании «Яблочный спас» Олег Горелов.

По данным «Опоры России», производители и импортеры сидра, пуаре и медовухи в 2016 году заплатили 1,7 млрд руб. акцизов. По данным Росстата, продажи этих напитков в 2016 году выросли на 40,6% и составили 4,3 млн дкл.

Москва, Иван Гридин

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