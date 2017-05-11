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Экономика

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Публикации за 11.05.17

Кабмин продлил программу льготного автокредитования на 2017 год

Кабмин продлил программу льготного автокредитования на 2017 год

Правительство России решило продлить программу льготного автокредитования на 2017 год в рамках мер по поддержке российской экономики. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на кабмина.

В документе отмечается, что программа направлена на стабилизацию объемов производства и продаж автомобилей, сохранение рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий автомобилестроения и смежных отраслей. Предполагается, что по программе будет продано не менее 350 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.

Постановлением внесены изменения в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение автомобилей.

«Предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе, увеличена с 1,15 млн руб. до 1,45 млн руб., что позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 года, расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств, – говорится справке к документу. – Общий объем финансирования программы – 10 млрд рублей».

Стоит отметить, что в начале 2017 года существенно вырос объем выданных автокредитов по сравнению с прошлым годом. Доля продаж машин в кредит в общем объеме увеличилась с 38% до 45% (год к году), отмечает «Коммерсантъ».

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 11.05.17

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