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Экономика

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Публикации за 12.05.17

К 2019 году документооборот в России перейдет в цифровой формат / Бумажная отчетность попадет под запрет

К 2019 году документооборот в России перейдет в цифровой формат Бумажная отчетность попадет под запрет

В рамках государственной программы «Цифровая экономика» правительство собирается упразднить бумажную отчетность к 2019 году и перевести документооборот полностью в электронный формат. Ожидается, что отказ от бумажных документов и создание единого реестра форм отчетности облегчит жизнь предпринимательству и малому бизнесу.

Программа «Цифровая экономика» разрабатывалась по поручению президента Владимира Путина. Минкомсвязи подготовило проект в конце апреля и направило в другие министерства на согласование. Составлением раздела о государственном регулировании занималось Минэкономразвития. Программа определяет цели и задачи в этой сфере на период до 2025 года, пишут «Известия».

Документ содержит предложения по развитию госуслуг и оптимизации отчетности, подаваемой предпринимателями в органы власти. В частности, до 2018 года планируется провести аудит и оптимизацию форм отчетности, а также систематизацию документооборота всех видов: налогового, бухгалтерского, статистического и других. Затем к 2019 году должен быть введен запрет на прием бумажной отчетности.

Все эти меры направлены на повышение качества регуляторной среды для бизнеса, пояснили в Минэкономразвития. «Предполагается создание единого реестра форм отчетности, а также разработка стандартов ее предоставления в электронном виде. Планируется внедрение принципов межведомственного взаимодействия в сфере отчетности. Однажды запрошенная информация не должна запрашиваться повторно другими ведомствами для своих нужд, а должна распространяться между заинтересованными ведомствами с помощью автоматизированных систем», – отметил представитель министерства.

Реестр показателей единой отчетности должен быть разработан к 2019 году. Однако пока не уточняется, какой именно уполномоченный орган власти будет его вести. Эксперты считают, вся эта работа по программе «Цифровая экономика» в перспективе действительно поможет уменьшить административные барьеры для предпринимателей и малого бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

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