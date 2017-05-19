Россияне вдвое нарастили долг по транспортному налогу за два года / Эксперты предлагают включить сбор в стоимость топлива

Публикации за 19.05.17

Федеральная налоговая служба (ФНС) и региональные власти получили рекомендации разработать дополнительные меры по взысканию долгов с автовладельцев. Счетная палата РФ подсчитала, что на 1 января 2014 года задолженность по неуплате транспортного налога (ТН) составляла 57 млрд рублей, а на 1 января 2016-го – уже 99,7 млрд. При этом большинство российских дорог не соответствует требованиям транспортно-эксплуатационного состояния, а количество ДТП по причине сопутствующих дорожных условий не снижается.

Эксперты полагают, что наращивание задолженности по транспортному налогу происходит из-за снижения реальных доходов населения. В связи с этим они предлагают включить ТН в стоимость топлива. Впрочем, другие наблюдатели полагают, что причина кроется в недисциплинированности автовладельцев, а чтобы увеличить собираемость следует усилить администрирование по аналогии с НДФЛ.

Пресс-служба ФНС сообщила, что сейчас должники получают уведомления о задолженности с требованием ее устранить. Взыскание проходит в судебном порядке. Кроме того, о ней сообщают о ней работодателям, пишут «Известия». Не стоит забывать, что злостным неплательщикам ТН грозит арест имущества, а также ограничение на выезд за границу. Проводятся и «иные альтернативные» мероприятия: например, должников вызывают на комиссии по урегулированию задолженности с участием правоохранительных органов.

Аудиторы Счетной палаты отметили, что 91% российских дорог – регионального и муниципального значения. По состоянию на 1 января 2016 года 61,9% региональной дорожной сети не соответствовало требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (пропускной способности, уровню загрузки). Худшие показатели отмечены в Северо-Западном и Крымском федеральных округах (71,9% и 77,2%). А в пяти субъектах (Калмыкия, Саратовская и Волгоградская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа) нормативным требованиям не соответствовало 90% дорожной сети.

По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина, транспортный налог – это одна из основных составляющих региональных дорожных фондов, за счет которых ремонтируются дороги, его неоплата напрямую сказывается на техническом состоянии дорожной региональной сети. Он полагает, что плохая собираемость ТН обусловлена недостаточным администрированием: если, например, НДФЛ проходит через бухгалтерию работодателя, то транспортный налог люди платят самостоятельно.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что наращивание задолженности по ТН происходит из-за того, что у людей просто нет денег. По его мнению, обеспечить собираемость ТН можно, включив его в стоимость топлива. Такое решение, помимо прочего, позволит экономить на содержании фискального аппарата, рассылке уведомлений и сопровождении судебных взысканий.

Народный избранник также отметил, что ТН включен в стоимость топлива в 100 странах мира. Чтобы компенсировать выпадающую часть бюджета в случае его отмены, достаточно будет поднять цену на бензин на один рубль. Вице-президент Российского автотранспортного союза (РАС) Валерий Алексеев также считает, что транспортный налог не собирается из-за финансовых затруднений, с которыми в последние несколько лет столкнулись как граждане, так и компании, занимающиеся перевозками грузов. Как и Лысаков, он полагает, что транспортный налог нужно включить в стоимость бензина.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.05.17

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