К 2035 году в России вырастет ВВП, но не зарплата / Экономических чудес россиянам не обещают

Публикации за 22.05.17

Правительство РФ приступает к разработке окончательного варианта развития страны. В экономическую стратегию, по которой Россия будет развиваться в ближайшие двадцать лет, включат предложения Минэкономики и других ведомств Белого дома. Кроме того, туда попадут идеи Центра стратегических разработок (ЦСР). Впрочем, радикальных решений власти принимать не намерены. Даже целевые сценарии нельзя называть слишком амбициозными.

В основу единой экономической программы лягут предложения Минэкономики, разработанные под руководством министра Максима Орешкина. Стратегия предполагает проведения некоторого набора реформ 2018-2024 годов. Однако существенных трансформаций экономики ожидать не следует – ни в консервативном, ни в базовом, ни даже в целевом варианте развития, пишет «Коммерсант».

Согласно плану Минэкономики благосостояния Россия будет достигать за счет роста численности занятых в экономике, привлечения инвестиций и роста производительности труда. Примечательно, что последнего можно достичь за счет повышения пенсионного возраста, но вероятно кабмин предложит какие-то инновационные варианты.

В первую очередь Минэкономики делает упор на развитие институтов проектного финансирования. При этом все варианты прогноза, предложенные министерством, предполагают сокращение доли государственных инвестиций. В то же время из описаний ведомства следует, что эффективность работы госбанков и госинститутов развития в инфраструктурных проектах должна расти.

Что касается развития человеческого капитала, приоритет предлагается сделать на повышение производительности труда. Целевой сценарий предусматривает рост показателя к 2035 году в 3,4 раза, консервативный – в 1,3, базовый – в 1,7 раза. Параллельно доля образования и здравоохранения в ВВП будет сокращаться.

Цели по росту экономики в целом не слишком амбициозны, в самом оптимистичном варианте пик роста ВВП – 3,6% годовых – придется на 2028 год, затем темпы замедлятся до 3,1% в 2035 году. Ожидается, что мировая экономика также будет расти медленнее – на 3% в год.

Совсем уж скромный прогноз Минэкономики представляет в части заработных плат россиян. В то время как ВВП вырастет за 18 лет на 78,4%, производительность труда увеличится в разы, реальные зарплаты прибавят не более 56,5%. Инфляция рассчитана на уровне 4% ежегодно. Таким образом, в оптимистичном варианте номинальная средняя зарплата к 2035 году составит 121 тысячу рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.05.17

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