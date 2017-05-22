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Экономика

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Публикации за 22.05.17

Из-за нехватки комбайнов в прошлом году Россия потеряла 10 млн тонн зерна

Из-за нехватки комбайнов в прошлом году Россия потеряла 10 млн тонн зерна

Рекордный урожай по сбору зерновых и зернобобовых культур в России за 2016 год мог быть еще выше. По словам директора департамента растениеводства Минсельхоза Петра Чекмарева, из-за нехватки зерноуборочных комбайнов было потеряно около 10 млн тонн зерна.

В ходе совещания в Совете Федерации о проведении уборочных сельскохозяйственных работ в 2017 году Чекмарев заявил, что парк зерноуборочных комбайнов в России устарел, а нагрузка на оставшиеся машины с каждым годом все выше.

«Должен отметить, что в прошлом году, хотя и получили рекордный урожай за последние годы, 120 млн тонн – валовый сбор, но потеряли, по нашим подсчетам, в пределах 10 млн тонн зерна за счет того, что не хватало зерноуборочных комбайнов», – цитирует чиновника RNS.

В прошлом году на один зерноуборочный комбайн приходилось 476 гектар полей, в 2017-м эта цифра может подрасти. Наибольшая нагрузка зафиксирована в Приволжском федеральном округе, на Урале. «Это, конечно, даст существенные потери при уборке урожая», – отметил Чекмарев.

По оценкам Минсельхоза, в текущем году будет собрано порядка 110 млн тонн зерна, из них 63,7 млн тонн пшеницы. В настоящее время российские предприятия могут хранить 115 млн тонн зерна и перерабатывать 25 млн тонн маслосемян.

Напомним, по данным Росстата, в прошлом году Россия собрала рекордные 120,67 млн тонн урожая зерновых. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году – 108,1 млн тонн.

Москва, Зоя Осколкова

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