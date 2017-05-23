Опрос: зарплаты россиян ниже необходимого минимума / Официальная статистика – другого мнения

Публикации за 23.05.17

В России желаемый доход семьи из трех человек в 2017 году составил 83,6 тыс. рублей в месяц, что на 11,8 тыс. рублей выше показателя реального среднестатистического заработка (71,8 тыс. рублей). Такие данные содержатся в исследовании холдинга «Ромир». В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», полученные данные о реальном доходе разнятся с официальной статистикой. Росстат сообщает, что в номинальном выражении доходы населения РФ в апреле текущего года составили в среднем 30,493 тыс. рублей в месяц – то есть менее 61 тыс. рублей на семью с двумя работающими взрослыми и одним ребенком.

По данным «Ромира», в 2015 году запросная сумма «для нормальной жизни» равнялись 68,9 тыс. рублей, в 2016-м – 72,7 тыс. рублей. В эти два кризисных года денежные запросы практически совпадали с показателем реальной зарплаты. Наиболее популярная сумма желаемого дохода среди опрошенных – 60-90 тыс. рублей, ее выбрали 24% респондентов. Диапазон в 45-60 тыс. рублей указали 22%.

Каждая шестая семья в России (17%) готова довольствоваться семейным бюджетом на трех человек в размере до 45 тыс. руб. Такая же доля респондентов хотела бы получать от 90 тыс. до 120 тыс. в месяц на семью. Существенно, вдвое, увеличилась лишь доля ответов о желаемом доходе свыше 120 тыс. рублей – с 10% до 22%. Это, по мнению авторов опроса, свидетельствует о том, что для многих прошедший год запомнился кризисом, тяжелым финансовым положением и ростом цен.

Максимальная разница между желаемым и реальным доходом для семьи из трех человек была зафиксирована в Сибирском федеральном округе – при фактических доходах в 48,2 тыс. рублей, респонденты хотят 85,6 тыс. рублей. При среднем доходе на семью в Северо-Западном округе 60 тыс. рублей, респонденты «для нормальной жизни» хотели бы получать 101 тыс. рублей ежемесячно. Похожая разница между запросами и реальностью зафиксирована в Приволжском округе: доход – 40,8 тыс. рублей запрос – 75,7 тыс. рублей.

Выше всего желаемая сумма дохода в городах-миллионниках – 118 тыс. рублей. В городах с числом жителей не более 500 тыс. человек респонденты назвали сумму 85 тыс. рублей, жители сельской местности хотят получать в месяц на семью в среднем 67 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

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