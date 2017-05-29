Дополнительные расходы бюджета пойдут на силовиков / На МВД потратят в шесть раз больше, чем на здравоохранение

Публикации за 29.05.17

Минфин предложил увеличить расходы бюджета на 361,8 млрд рублей, об этом говорится в пояснительной записке к поправкам в бюджет на 2017-2019 годы. В правительстве документ одобрен, теперь его рассмотрят депутаты Госдумы. При этом дополнительные деньги, полученные в том числе за счет более высоких цен на нефть, пойдут в основном на оплату труда силовиков.

Самая значительная сумма пойдет на поддержку госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», которую курирует Министерство внутренних дел. Ведомство получит дополнительно 11,4 млрд рублей. Основная часть средств (7,3 млрд рублей) будет потрачена на зарплатный фонд руководящего состава. На зарплаты работникам медицинских и образовательных учреждений МВД выделят 1,6 млрд рублей, однако и этих дополнительных денег не хватит. В 2017 году недофинансирование направления составит 156 млрд рублей, пишет РБК.

Тем временем, зарплатный фонд оперативников урежут. Как отметили в профсоюзе московской полиции, никаких масштабных сокращений в МВД не проводилось, «полевые» сотрудники уходят сами из-за низкой оплаты труда и тяжелых условий. Так в МВД на двух «земельных» работников приходится один координирующий, управляющий или обслуживающий.

В то же время система здравоохранения получит дополнительно лишь 1,8 млрд рублей. Деньги Минздрав должен потратить на ремонт и закупку оборудования для исследовательских институтов. В документе нет упоминания о закупках препаратов против ВИЧ, тогда как Минздрав в начале 2017 года пытался получить 70 млрд рублей на эти цели, однако Минфин в деньгах отказал.

Программу «Социальная поддержка граждан» Минфин предлагается сократить на 392,7 млн рублей. Как говорится в пояснительной записке, в планах снизить пособия по беременности, родам и для семей погибших военнослужащих, а также компенсации для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и т.д. Дело в том, что зафиксировано снижение численности получателей выплат.

Москва, Зоя Осколкова

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