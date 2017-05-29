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Экономика

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Публикации за 29.05.17

Большинство граждан России не имеют накоплений

Большинство граждан России не имеют накоплений

Почти 60% жителей России признались, что не имеют сбережений. Только каждый пятый считает, что сейчас подходящее время для того, чтобы копить деньги. К такому выводу пришли социологи в результате опроса, проведенного по заказу ЦБ РФ.

Специалисты Фонда общественного мнения опросили две тысячи граждан России из 55 регионов страны. 56% респондентов сказали, что у них нет никакой кубышки, только 22% заявили, что их положение позволяет им копить, а 44% россиян считают, что в нынешней экономической ситуации это невозможно, передает RNS.

Если у населения появляются свободные деньги, большинство (57%) предпочитают их сберегать, треть граждан стремятся купить что-нибудь дорогостоящее.

40% респондентов доверяют банкам, и считают их надежными хранилищами для своих сбережений, тогда как 26% копят наличные, а 20% разделяют средства и хранят как в банке, так и дома.

Данные опроса подтверждают полученную ранее информацию от Национального агентства финансовых исследований, где говорится, что около 36 % россиян имеют сбережения в банках, ценных бумагах, а также наличными.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.05.17

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