Ниже, чем Казахстан: Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности

Россия заняла 46-е место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик 2017 года по версии швейцарского института управления IMD, опустившись на две позиции.

Первое место, как и в прошлом году, сохранил за собой Гонконг, на второй позиции – Швейцария. США, потерявшие лидерство в прошлом году, опустились с третьего на 4-е место. Последнее – 63-е место, как и годом ранее, заняла Венесуэла.

Соседи России – Казахстан поднялся на 32-ю строчку, а Украина опустилась на 60-ю.

За год Россию по конкурентоспособности обогнали Индонезия и Казахстан, выше России расположились и Саудовская Аравия (36-е место) с Кипром (37-е место), которые впервые вошли в рейтинг, отмечает РБК. Это самая низкая позиция России в списке с 2012 года.

Исследование основано на опросе 5,5 тыс. предпринимателей и проводится с 1989 года. Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории: показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры состоят из 323 различных переменных – от вклада в мировой ВВП, цен на топливо и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости культуры для иностранных идей.

Из 20 параметров лучше всего у России обстоят дела с налоговой политикой, государственными финансами, занятостью и научной инфраструктурой. Хуже всего – с социальным благополучием, куда входят защита права на частную собственность, уровень преступности, коэффициент имущественного расслоения, а также продуктивностью и эффективностью

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.06.17

Банки нашли лазейку в законе о взыскании долгов. / Александр Чухлебов: Столицу России надо вернуть в Санкт-Петербург. / Опрессовки спровоцировали 112 повреждений на теплосетях. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»