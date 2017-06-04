Итоги ПМЭФ-2017: 143 страны и соглашений на 2 трлн рублей

Подведены итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сумма заключенных в ходе мероприятия соглашений в два раза превысила результаты прошлого года.

По словам советника президента России Антона Кобякова, на ПМЭФ-2017 было подписано 386 соглашений на 2 триллиона рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. В 2016 году было подписано 350 документов на сумму около 1 триллиона рублей, передает «Интерфакс».

Кроме того, в форуме приняли участие более 14 тысяч человек из 143 стран мира. «Такого количества участников с такой обширной географией форум еще не принимал никогда за свою двадцатиоднолетнюю историю»,– отметил Кобяков.

Также расширилась и деловая программа ПМЭФ, так в 2016 году на рамках форума прошли 72 мероприятия, в этом году – 127. «На полях форума прошли заседания деловой «двадцатки», которая пройдет в Германии, конференция БРИКС и ШОС», – сообщил советник президента.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходил с 1 по 3 июня. По словам экспертов, на этот раз мероприятие выглядело более международным, чем чисто внутрироссийским событием.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.17

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