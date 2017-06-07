«Это будет шок для всех»: новый мировой кризис грядет в 2018 году С предупреждением выступил известный инвестор

Новый глобальный финансовый кризис может обрушиться на мир в 2018 году. С таким прогнозом выступил известный международный инвестор, владелец американской компании Rogers Holdings миллиардер Джим Роджерс. Бизнесмен ожидает, что кризис «наступит в 2018 году, возможно, даже в конце 2017 года». Об этом Роджерс заявил в интервью RNS в рамках Петербургского экономического форума.

По словам инвестора, кризис может прийти из любой точки мира, а «новым Lehman Brothers» станет европейский или китайский финансовый институт. Роджерс отметил, что новые экономические проблемы станут «огромным шоком для всех, включая Китай», учитывая то, что ранее китайские власти заявляли, что не будут помогать банкротящимся компаниям.

Помимо КНР, указал бизнесмен, кризис могут спровоцировать Греция, чья экономика может потерпеть окончательный крах, либо американские пенсионные фонды. «Фактически выплаты не прекращаются, но технически деньги в фондах кончаются, и вы увидите, что у ведущих пенсионных фондов в США начнутся проблемы», – предупредил Роджерс.

Отвечая на вопрос о том, как встречать кризис, инвестор предложил открывать «короткие» позиции по акциям американских технологических компаний. «Возможно, американские акции, которые сейчас перегреты, их называют FANGs – Facebook, Amazon, Netflix и Google», – пояснил он. Роджерс добавил, что на «медвежьем» рынке компании, которые были лидерами, падают более чем на 50%, а иногда на 60-70%.

По прогнозу бизнесмена, финансовый крах заставит инвесторов «спасаться» в защитных активах, одним из которых считается доллар, что приведет к формированию «пузыря». На этом фоне Роджерс прогнозирует укрепление российского рубля.

«В 2018 году во всем мире наступит кризис, люди будут напуганы, будут вкладывать свои деньги в доллары, потому что доллар принято считать защитным активом. Доллар взлетит очень высоко, превратится в «пузырь» и рухнет. А когда доллар начнет рушиться, все захотят из него выйти и вложить деньги в другие активы – рубли, юани, золото и так далее», – заключил инвестор.

Москва, Светлана Петрова

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