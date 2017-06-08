Выпускники российских вузов зря надеются на большую зарплату

Учащиеся российских вузов имеют слишком радужные представления о своей будущей работе. Оказалось, что зарплатные ожидания выпускников превышают реальный заработок на 15-50%. Так студенты рассчитывают зарабатывать не менее 56 тысяч рублей, тогда как в среднем по стране зарплата молодых специалистов составляет около 30 тысяч рублей в месяц.

Специалисты Высшей школе экономики (ВШЭ) опросили студентов и выяснили, что среднее значение ожидаемой зарплаты составляет 56,3 тысяч рублей. Больше всех собираются зарабатывать учащиеся по специальности «инженерное дело, технологии и технические науки», также на высокую оплату труда рассчитывают экономисты. Самыми скромными в своих ожиданиях оказались студенты специальностей «образование и педагогика» и «искусство и культура», пишет «Коммерсант».

Однако мечты студентов разбиваются от столкновения с реальностью. По данным Минобрнауки, средняя зарплата выпускника в Москве не превышает 40 тысяч рублей. Информация портала по поиску работы Headhunter выглядит еще более удручающе – 22,7 тысяч рублей получает молодой специалист в России. При этом рост зарплат по рынку труда в целом составляет 5-7%, а у вчерашних студентов этот показатель не достигает и 1%.

Чтобы найти высокооплачиваемую работу, эксперты советуют студентам учить иностранные языки, показывать готовность обучаться в дальнейшем и постараться приобрести опыт работы еще до окончания вуза.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.06.17

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