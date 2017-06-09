Россия стала больше импортировать оборудования, еды и одежды

Объем импортной продукции, поставляемой из стран дальнего зарубежья в Россию, за первые пять месяцев года вырос на 25,9%. По данным Федеральной таможенной службы, увеличились закупки в области машиностроения, текстиля и продовольственных товаров.

В общей сложности с января по май текущего года Россия импортировала товаров на 71,985 млрд долларов. Так почти в три раза выросли поставки судов и плавучих средств, в 1,6 раза летательных аппаратов, в 1,6 раза механического оборудования. Увеличился объем ввозимого наземного транспорта – на 37,0%, запчастей для железнодорожной техники – на 34,6%, электрооборудования – на 32,7%.

Несмотря на усилия властей по поддержке импортозамещения отечественной продукцией, выросли и поставки продовольственных товаров. В частности, Россия закупила почти в два раза больше мяса и субпродуктов, в 1,6 раза молочных продуктов и в полтора раза больше зерновых культур.

Больше стало и импортной одежды и обуви. Так закупки текстильной одежды увеличились на 44,5%, обуви – на 43,3%, трикотажной одежды – на 40,5%, хлопка – на 36,3%, текстильных материалов – на 27,5%.

Кроме того, вырос объем импорта товаров химической промышленности.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.17

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