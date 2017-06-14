Россияне не ждут улучшения жизни в ближайшие годы / Эксперты РАНХиГС: реальные доходы населения продолжают падать

Правительственные экономисты констатируют продолжение снижения реальных доходов россиян, несмотря на заявления представителей кабмина об обратном. В апреле 2017 года падение реальных располагаемых доходов населения составило 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в Мониторинге социального-экономического положения и самочувствия населения, подготовленного экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

«В апреле 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., а реальный размер назначенных пенсий – на 0,1%. При этом реальная начисленная заработная плата возросла на 2,5%. Таким образом, несмотря на рост реальной заработной платы, реальные денежные доходы населения продолжают снижаться», – отметили эксперты.

В структуре расходов населения доля денежных доходов, использованных на покупку товаров и оплату услуг, составила в январе-апреле 2017 года 76,5%, что выше уровня соответствующего периода 2015-2016 годов, указывают экономисты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-апреле 2017 года с 10,5% до 7,7% уменьшилась доля доходов, использованных на формирование сбережений.

Из-за нехватки средств более 20% жителей России в последние полгода часто сталкивались с невозможностью покупки необходимых лекарств и еще 26% граждан сталкивались с такой ситуацией один-два раза. Риски невозможности покупки необходимых лекарств из-за недостатка средств наиболее высоки среди лиц, имеющих низкие доходы (среди них 31-39% часто не могли себе позволить купить лекарства), среди женщин в декретном отпуске и отпуске по уходу за детьми (30%), неработающих пенсионеров (30%), лиц от 60 лет и старше (27%), а также лиц, проживающих в Южном федеральном округе, приводят эксперты данные опроса ВЦИОМ.

В то же время, по данным опроса ФОМ, в мае 2017 года доля россиян, отмечающих, что материальное положение их семьи за последний год ухудшилось, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов (36% против, соответственно, 44% и 45%). Доля граждан, утверждающих, что материальное положение их семьи улучшилось, практически не изменилась (10% против, соответственно, 9% и 8%), а доля лиц, отмечающих, что материальное положение их семьи за последний год осталось прежним, напротив, возросла (54% против 46%), говорится в мониторинге. Эксперты РАНХиГС сочли сложившуюся ситуацию свидетельством «негативной стабилизации» самооценок материального положения населения. «Российское население не ощущает оптимизма в отношении быстрых улучшений в экономике, считая, что содержанием стабилизации является не устойчивое развитие, а отсутствие дальнейших ухудшений», – отмечается в исследовании. Заметное улучшение ситуации большинство населения откладывает на 1-2 года или более отдаленные сроки.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.06.17

Украинцы считают, что живут в хаосе, разрухе и нищете. / В России за три года обманутых дольщиков стало на 16 тысяч больше. / «Фарфор Сысерти» будут спасать от банкротства за бюджетный счет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»