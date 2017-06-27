Пивовары предложили сократить время продажи крепкого алкоголя

Российские пивовары выступают за сокращения времени продажи водки и вина, в то время как для пива предлагают оставить прежние ограничения. Соответствующие инициативы производители прописали в новой версии закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя.

В настоящее время спиртное запрещено реализовывать с 23:00 до 8:00, Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции предлагает оставить эти временные рамки для пива, а для более крепких напитков ввести ограничение с 21:00 до 9:00. Впрочем, субъекты России смогут на свое усмотрение ужесточать норму, вплоть до полного запрета продажи спиртосодержащей пищевой продукции, пишет «Коммерсант».

Кроме того, альтернативный вариант закона «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции» предусматривает возврат пива на рынки и на спортивные объекты, помимо детско-юношеских спорткомплексов. Ранее предлагалось также снять запрет на продажу пива в нестационарных торговых объектах, однако от этой идеи решили отказаться.

В свою очередь Союз производителей алкогольной продукции, который объединяет крупнейшие водочные компании России, не согласен с таким подходом. Там считают, что разделение пивоваров и других производителей спиртных напитков недопустимо. «Правила должны быть одинаковы для всех»,– заявил председатель правления союза Дмитрий Добров. Это мнение поддерживают и в Союзе виноградарей и виноделов РФ.

Есть в новой версии закона и еще один спорный момент. Так документ предполагает введение учета объема готовой продукции малыми пивоварнями, что не устраивает последних. По словам игроков этого рынка, приборы учета обойдутся в 800 тысяч рублей для одной линии, а затраты малых производителей составят несколько миллиардов рублей, что попросту убьет малый бизнес в сфере производства пива.

Ожидается, что альтернативный вариант закона будет рассмотрен в четверг на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.06.17

Нефть подорожала до $46 за баррель: аналитики прогнозируют новое падение. / Дума Асбеста запретила строительство завода Ротенбергов. Сурьмяная компания готова судиться. / «Спутник» – все. УВЗ похоронит тагильский хоккей?. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»