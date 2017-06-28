Среда, 28 июня 2017, 16:05 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

ЕС вновь продлил санкции против России

ЕС вновь продлил санкции против России

Евросоюз принял официальное решение продлить на полгода экономические санкции в отношении России. Об этом сообщается на Совета ЕС.

«Совет 28 июня 2017 года продлил экономические санкции против российской экономики до 31 января 2018 года», – говорится в заявлении. Ранее появилась информация, что официальное решение Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России ожидается в среду. Для этого была инициирована письменная процедура согласования решения, не предполагающая проведение заседаний для его одобрения.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 28.06.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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