Рост производительности труда обеспечат 29 млрд рублей и массовые увольнения

Минэкономразвития представило итоги работы надо программой по повышению производительности труда в России. Задач у проекта две: повысить эффективность труда и помочь тем, кого в процессе этого повышения уволят. Специалисты министерства подсчитали, что на достижение целей проекта потребуется 29 млрд рублей бюджетных денег.

Распространяться программа будет постепенно, в текущем году к ней подключат пять регионов, в последующие два года по десять, и так далее, пока не охватят всю страну, пишут «Ведомости» со слов сотрудников Минэкономразвития.

В первую очередь программа предусматривает наем консультантов в области повышения производительности труда. Правительство отберет компании, которые будут участвовать в проекте. Оплачивать работу аудиторов и экспертов будет бюджет, на это планируется потратить 9 млрд рублей. Финансирование из казны объясняется тем, что в проект войдут средние компании, у которых нет денег на консалтинг.

Увеличивать эффективность предлагается за счет краткосрочных и долгосрочных мер. Например, оптимизация в области госзакупок даст быстрый результат. Также компании, участвующие в программе, будут иметь приоритет в очереди за деньгами институтов развития: Фонда развития промышленности, ВЭБа и Российского экспортного центра.

Проверить состояние своей производительности труда предприятия смогут в центре компетенций на базе ВЭБа. Платформа будет содержать информацию по лучшим практикам повышения эффективности труда. Там же в случае отставания от планируемых показателей для компании подберут список экспертов.

Целью второго этапа ставится борьба с безработицей, задача – помочь компаниям пристроить уволенных в связи с оптимизацией сотрудников. На это потребуется около 20 млрд рублей за три года и еще около 10 млрд в 2020 году, подсчитали в Минэкономразвития.

Мотивацией для найма сокращенных работников станут налоговые преференции – так компании смогут компенсировать часть заработной платы нанятых и расходы на их переезд. Чтобы у уволенных не было стресса, для них придумают новую форму увольнения – просто через перевод на новые предприятия, пояснил собеседник издания.

Между тем, министр экономического развития Максим Орешкин пообещал, что всплеска безработицы в ходе эксперимента ожидать не стоит. «Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места», – отметил глава Минэкономразвития.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.06.17

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