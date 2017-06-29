Четверг, 29 июня 2017, 14:41 мск

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Экономика

Каждому десятому жителю России не хватает денег даже на еду

Каждому десятому жителю России не хватает денег даже на еду

Согласно последним опросам социологов, многие россияне все больше чувствуют на себе последствия кризиса. Только 3% населения могут купить продукты, одежду, бытовую технику и предметы роскоши. В то же время 10% опрошенных заявили, что им не хватает денег даже на еду.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) потребительские возможности жителей России. Пиковых значений благосостояние россиян достигло в 2014 году, однако после этого показатели неуклонно снижались.

По итогам опросов в мае, каждый десятый респондент сообщил, что едва сводит концы с концами, порой денег не хватает даже не необходимые продукты. 29% россиян отметили, что материальное положение позволяет им покупать еду, но на одежду денег почти не остается.

Самая значительная часть опрошенных (41%) еще могут приобрести продукты и одежду, но на крупные покупки денег не остается. Для сравнения три года назад таких было 56%. Значительно сократилось и число тех, кто может купить бытовую технику или мебель – с 23% в 2014 году до 14% в 2017 году. Средства на приобретение машины или квартиры есть только у 3% респондентов.

Вместе с тем, по словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, растут позитивные настроения и уверенность в скором преодолении кризиса. «Эти изменения хорошо согласуются с динамикой ключевых макроэкономических показателей – ВВП, индексом промпроизводства. Получается, что наши соотечественники мыслят более трезво, чем принято считать в некоторых кругах: о ситуации в экономике они судят не по сиюминутному материальному положению своей семьи, а принимая во внимание более широкий круг факторов. Это весьма примечательный вывод», – сказал социолог.

Опрос ВЦИОМ проводился в 130 населенных пунктах в 46 регионах России. Участие в исследовании приняли 1,6 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

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