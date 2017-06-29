Каждому десятому жителю России не хватает денег даже на еду

Согласно последним опросам социологов, многие россияне все больше чувствуют на себе последствия кризиса. Только 3% населения могут купить продукты, одежду, бытовую технику и предметы роскоши. В то же время 10% опрошенных заявили, что им не хватает денег даже на еду.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил потребительские возможности жителей России. Пиковых значений благосостояние россиян достигло в 2014 году, однако после этого показатели неуклонно снижались.

По итогам опросов в мае, каждый десятый респондент сообщил, что едва сводит концы с концами, порой денег не хватает даже не необходимые продукты. 29% россиян отметили, что материальное положение позволяет им покупать еду, но на одежду денег почти не остается.

Самая значительная часть опрошенных (41%) еще могут приобрести продукты и одежду, но на крупные покупки денег не остается. Для сравнения три года назад таких было 56%. Значительно сократилось и число тех, кто может купить бытовую технику или мебель – с 23% в 2014 году до 14% в 2017 году. Средства на приобретение машины или квартиры есть только у 3% респондентов.

Вместе с тем, по словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, растут позитивные настроения и уверенность в скором преодолении кризиса. «Эти изменения хорошо согласуются с динамикой ключевых макроэкономических показателей – ВВП, индексом промпроизводства. Получается, что наши соотечественники мыслят более трезво, чем принято считать в некоторых кругах: о ситуации в экономике они судят не по сиюминутному материальному положению своей семьи, а принимая во внимание более широкий круг факторов. Это весьма примечательный вывод», – сказал социолог.

Опрос ВЦИОМ проводился в 130 населенных пунктах в 46 регионах России. Участие в исследовании приняли 1,6 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.06.17

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