Правительство готово сократить расходы на освоение Арктики в 17 раз

Российское правительство рассматривает возможность очередного сокращения расходов на госпрограмму по развитию Арктики. В ходе совещания под руководством Дмитрия Медведева было озвучено предложение выделить на эти цель лишь 12 млрд рублей – в 17 раз меньше изначально запланированной суммы

Стратегическая госпрограмма по развитию Арктики, работу над которой курирует Минэкономразвития, задумывалась как масштабный проект развития региона. Ведомство просило выделить на ее реализацию до 2020 года 209 млрд рублей, говорил в конце января замминистра экономразвития Александр Цыбульский. Но, как напоминает РБК, по итогам ряда совещаний с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина (курирует вопросы развития Арктики), расходы сократили вчетверо – до 50,9 млрд рублей.

Но и эта сумма не стала окончательной. По итогам еще двух совещаний – выездного заседания госкомиссии по развитию Арктики в порту Сабетта на Ямале 14 июня и последовавшего за ним совещания под руководством премьера Дмитрия Медведева 16 июня – сумму расходов на развитие Арктики решили урезать до 12 млрд рублей. Больше половины урезанной программы – 7 млрд рублей – будет израсходовано на проектирование и строительство ледостойкой дрейфующей платформы «Северный полюс» для «Росгидромета», подконтрольного Минприроды, рассказал источник издания. Эта платформа предназначена для полярных исследований, в том числе в области метеорологии и движения льдов.

Еще 25% программы (3 млрд рублей) решено направить на модернизацию Жатайской верфи в Якутии на реке Лене – для строительства новых и ремонта изношенных судов речного флота. Этот флот используется в том числе для перевозки грузов в рамках «северного завоза», а верфь принадлежит Ленскому речному пароходству. 1 млрд рублей планируется предоставить Росгвардии на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в Арктике.

Самые крупные и дорогостоящие проекты, такие, как атомный ледокол «Лидер», строительство которого оценивалось примерно в 80 млрд рублей, так и не получил пока бюджетных средств и не попал в текущую редакцию программы развития Арктики. Проект строительства природоохранных и исследовательских судов для арктического шельфа, согласованный в прежней версии арктической программы, также пока попал под нож. Зато на военные цели в Арктике, для Минобороны, планируется выделить 34 млрд рублей, пишет издание со ссылкой на одного из участников недавнего заседания. По его словам, конкретные проекты называть нельзя из-за статуса секретности.

По словам представителя Минэкономразвития Елены Лашкиной, правительство должно принять решение по проекту госпрограммы по развитию Арктики во второй половине 2017 года. «Пока конкретных решений нет. Минэкономразвития ведет совместную работу с федеральными органами исполнительной власти по внесению изменений в госпрограмму», – ответила она, отказавшись комментировать детали.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.06.17

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