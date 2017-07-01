Минимальная зарплата в России выросла на 300 рублей

1 июля вступили в силу поправки к закону «О минимальном размере оплаты труда», в результате МРОТ вырос на 300 рублей и составил 7800 рублей. Чтобы обеспечить рост показателя, из бюджетов всех уровней выделено 5,2 млрд рублей.

Очередное повышение минимального размера оплаты труда производится с целью доведения этого показателя до уровня прожиточного минимума, передает РИА «Новости». Отмечается, что изменения затронут около 4% бюджетников или около миллиона чиновников и сотрудников муниципальных учреждений.

В последний раз МРОТ повышался ровно год назад – 1 июля 2016 года, тогда он вырос до 7500 рублей.

По словам главы министерства труда и соцзащиты Максима Топилина, уравнивание МРОТ и прожиточного минимума поможет бороться с «серыми» зарплатами и мотивирует российских предпринимателей не уходить «в тень». Ранее министр отметил, что эти два показателя сравняются через 3-5 лет. Правительство ставит целью достигнуть этого в течение двух лет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.17

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