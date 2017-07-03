Приставы назвали самые злостные регионы-должники за коммуналку

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Камчатский край стали лидерами по средней сумме задолженности за ЖКУ. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По состоянию на 1 мая 2017 года, на одно дело о взыскании долга за коммуналку в Москве пришлось почти 62 тысячи рублей. Затем идет Ханты-Мансийский АО, где средняя сумма задолженности составила 53,3 тысяч рублей. Третью строчку антирейтинга занимает Камчатский край с 52,4 тысячами рублей, передает RT.

Также самые большие долги отмечены в Татарстане (48,8 тысяч рублей), Московской области (48,5 тысяч рублей) и Ямало-Ненецком АО (48,4 тысяч рублей).

В конце списка коммунальных должников оказались Омская область (8,9 тысяч рублей), Калининградская область (11 тысяч рублей), республика Тыва (11,3 тысяч рублей).

В целом по стране в прошлом году сумма долгов за ЖКУ, о взыскании которых принял решение суд, выросла на 10%. Так в 2015 году подобных дел было 3,9 млн на общую сумму 82,6 млрд рублей. В текущем году число дел выросло до 4 млн, а размер задолженности – до 91,1 млрд рублей.

Примечательно, что менее обеспеченные россияне, в том числе пенсионеры, гораздо ответственнее подходят к оплате коммуналки, чем состоятельные граждане. По словам экспертов, в домах повышенного класса комфортности – люди более состоятельные, а платят хуже. Есть психологическая зависимость: чем выше статус человека, тем менее аккуратно он выполняет свои общегражданские обязанности. Возможно, именно поэтому Москва оказалась в лидерах антирейтинга.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.07.17

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