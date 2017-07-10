Сайт ЕГРЮЛ временно перестал работать

Сайт Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) стал недоступен с утра 10 июля. При загрузке страницы egrul.nalog.ru браузеру не удается получить доступ к ресурсу. Проблемы с загрузкой интернет-портала ЕГРЮЛ при этом наблюдаются повсеместно.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Федеральной налоговой службы (ФНС), сайт ЕГРЮЛ вместе с другими интернет-ресурсами налоговиков «будут работать с перебоями» до 11 июля. В налоговом ведомстве объяснили данную ситуацию оптимизацией сайтов. Работы по оптимизации стартовали еще 8 июля и продлятся до завтрашнего дня, указали в ФНС.

В ведомстве также предупредили, что пользователи могут столкнуться с временным прекращением работы таких сервисов, как «Получение сведений из ЕГРЮЛ», «Федеральная информационная адресная система», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Сведения из ЕГРЮЛ ежедневно используют не только налоговики, но и тысячи сотрудников бухгалтерских служб предприятий и организаций, а также отделов безопасности. Ресурс также необходим для уточнения регистрационных данных юрлиц и ИП и для подготовки финансовой документации.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 10.07.17

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