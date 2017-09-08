Что почем? Ученые ВШЭ изучили цены и услуги проституток в Москве

Ученые ВШЭ проанализировали один из крупнейших сайтов, предлагающих сексуальные услуги в Москве. Цель – изучить, кто трудится на рынке онлайн-проституции и сколько просит за услуги. Для этого аналитики изучили более 1800 анкет проституток, отобрав 200 из них. Каждая содержала подробные данные: от возраста, роста, веса, объема груди до набора услуг, их стоимости и расположения апартаментов.

Выяснилось, что среднестатистической московской проститутке 29 лет, ее рост составляет 170 см, вес – 57 кг, а грудь – третьего размера. Согласно данным по итогам 2015 года, час в апартаментах со жрицей любви в Москве в среднем стоил 3818 рублей. Общий диапазон – от 1500 до 10000 рублей. Стоимость часа с выездом почти вдвое выше – 7211 рублей. Это объясняется временными и транспортными издержками, а также рисками связанными с обманом и насилием. Надбавки варьируются от 500 рублей до двукратного увеличения почасовой ставки.

Ожидаемо, что самыми дорогостоящими оказались экстремальные услуги. Это объясняется ограниченным предложением, более высокими рисками и моральными издержками. Ученые предположили, что клиенты готовы платить больше молодым девушкам, а также тем, что постарше ввиду их опытности. В связи с этим «ночных бабочек» разделили на две группы: до 27 лет включительно (105 человек) и от 27 лет (95 человек).

Впрочем, аналитики выяснили, что возраст – не главный фактором ценообразования. Так, на стоимость услуг влияет расположение апартаментов относительно центра столицы. Так, удаление на одну станцию метро снижает стоимость визита почти на 5%. Это объясняется более высокой стоимостью аренды квартир в центре города. Следующим по значимости фактором является качество фотографии в анкете. Профессиональный снимок увеличивал запрашиваемую цену на 16,7%. Качественное фото – это своеобразная инвестиция в привлекательность, затраты финансов и времени, пояснили эксперты.

Следующий фактор ценообразования – широта ассортимента дополнительных услуг (услуги семейной паре, эскорт, видеосъемка и проч.). Широкий ассортимент, ориентированный на состоятельных клиентов и премиум-услуги, поднимали цену на 7,6%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.09.17

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