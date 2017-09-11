Эксперты назвали 8 млн россиян потенциальными банкротами

На конец первого полугодия 2017 года 660 тысяч жителей России не вносили платежи по своим кредитам размером более полумиллиона рублей в течение 90 дней. Их, по мнению экспертов, можно отнести к потенциальным банкротам. Кроме того, около 7,1 миллиона российских заемщиков, которые также на протяжении трех месяцев не платят банкам, могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения.

21% потенциальных банкротов имеют задолженности по двум открытым кредитам, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ). 19% должны банкам по трем займам, чуть менее 16% должников не платят по одному кредиту.

В среднем в России владелец одного займа должен банку примерно 93 тысячи рублей, а потенциальный банкрот – 1,4 миллиона рублей. Примечательно, что среди имеющих десять и более открытых кредитов россиян каждый третий может стать банкротом, а средний долг по таким заемщикам составляет почти 3,9 миллиона рублей.

76% должников перестают вовремя погашать кредит, взятый наличными. В 10,2% случаев это владельцы автокредитов, 5,8% случаев просрочек приходится на ипотечное кредитование. Просроченные задолженности по кредитным картам приводят к 5% банкротств. Залоговые займы составляют 2,3% случаев потенциальных банкротств.

В 2017 году около 13 тысяч граждан РФ признали себя банкротами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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