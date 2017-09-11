Россия тяжело слезает с нефтяной иглы: доля нефтегазовых доходов в казне вновь пошла в рост

По итогам первого полугодия 2017 года доля нефтегазовых поступлений в структуре доходов федерального бюджета выросла с 35,9 до 40,6%. Таким образом, тренд на снижение нефтегазовой зависимости не стал устойчивым, констатируют эксперты Института Гайдара и РАНХиГС в сентябрьском мониторинге экономической ситуации в России.

Аналитики констатируют, что «при положительной динамике практически по всем видам налоговых доходов главную роль сыграло увеличение платежей по НДПИ, что связано и с ростом ставки по этому «сырьевому» налогу, и с повышением цен на нефть».

Объем доходов федеральной казны вырос на 1253,3 млрд рублей, или на 1,8% ВВП. Нефтегазовые доходы увеличились на 780,4 млрд рублей (на 1,4% ВВП), ненефтегазовые доходы – на 472,9 млрд рублей (0,4% ВВП).

Расходы федерального бюджета по итогам января-июня относительно первого полугодия 2016 года сократились на 0,6% ВВП. В итоге дефицит федерального бюджета сократился с 3,6 до 1,0% ВВП по итогам первых шести месяцев этого года. Правда, эксперты отмечают, что этот результат в целом за 2017 год, скорее всего, изменится по причине растущих трат в оставшиеся месяцы: Минфин прогнозирует дефицит по итогам года на уровне 2% ВВП. Пока тем не менее эксперты оценивают ситуацию с федеральным бюджетом как более сбалансированную, чем прошлогоднюю, а также считают, что при сохранении существующих тенденций (рост нефтегазовых доходов и способность правительства воздержаться от их активного перераспределения) бюджетные риски могут быть снижены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.17

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