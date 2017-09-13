Антитабачники требуют от Медведева поднять цены на сигареты до европейских

Евразийская антитабачная коалиция направила обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором настаивает на необходимости увеличить размер акцизных сборов на табачную продукцию до среднеевропейского уровня. Если это решение будет утверждено, минимальная стоимость пачки сигарет в России возрастет до 150 рублей.

По мнению экспертов Евразийской коалиции, при относительно низком темпе роста табачных акцизов в ближайшие годы Россию ждет эпидемии табакокурения, которая повлечет рост заболеваемости и смертности. По данным вышеназванных экспертов, ежегодно в Евразийском регионе из-за последствий табакокурения умирает более полумиллиона человек.

«Потребление табачных изделий является причиной 22% случаев рака и 36% болезней органов дыхания. Страны региона теряют до 6,5% годового ВВП из-за смертности, вызванной курением», – говорится в письме.

Авторы документа считают, что проект соглашения между странами ЕАЭС предусматривает мизерные табачные акцизы, доля которых закрепляется на уровне не более 30-40% от цены пачки, в то время как рекомендуемый ВОЗ уровень – 70% розничной цены. Так, по подсчетам экспертов, к 2022 году ставка акциза составит только 35 евро за 1000 штук, в то время как в ЕС минимальная ставка акциза на сигареты уже сейчас составляет 90 евро, пишет «Российская газета».

Также отмечается, что страны Евросоюза не ограничены в дальнейшем росте ставок. По расчетам Центра экономических и финансовых исследований и разработок, повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран европейского региона ВОЗ позволит привлечь в бюджет России дополнительно до 800 млрд рублей по сравнению с 2016 годом и спасет от преждевременной смерти до 2 млн граждан. Евразийская антитабачная коалиция попросила Дмитрия Медведева исключить из соглашения ЕАЭС ограничение роста акцизов в отдельно взятой стране и пересмотреть ставки акцизов.

Москва, Иван Гридин

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