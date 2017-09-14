Женщины в России зарабатывают на четверть меньше мужчин

Заработная плата представительниц прекрасного пола в России на 26% ниже, чем у мужчин. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

По итогам 2015 года, российские женщины зарабатывали в среднем 28 тысяч рублей, тогда как их коллеги мужчины – 38,6 тысяч рублей. По соотношению доходов разных полов Россия значительно отстает от развитых стран, уточнила Голодец. Впрочем, в этом вопросе отмечается положительная динамика, так в 2005 году женская зарплата составляла лишь 60% от мужской, спустя десять лет – 72%. Меньше всего разница в доходах женщин и мужчин ощущается в сфере образования, пишет «Интерфакс».

Кроме того, доля женщин в органах российской власти, которые имеют прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой. «Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте, в Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете Федерации – 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%, трое из 31 человека. И по этому показателю РФ пропускает не только развитые страны Запада (...), но и развивающиеся страны», – отметила вице-премьер.

Напомним, 8 марта глава правительства Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Главные задачи программы – снижение гендерного разрыва в оплате труда, поощрение бизнесвумен, уменьшение женской профессиональной сегрегации, а также повышение конкурентоспособности женщин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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