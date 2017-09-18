Выплаты материнского капитала не будут расти еще три года

В ближайшие три года правительство не будет индексировать материнский капитал. Повышение запланировано на 2020 год, об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В 2017-2019 годах размер маткапитала останется на прежнем уровне, который составляет 453 026 рублей. В последний раз субсидия была проиндексирована в 2015 году. Дроздов не сообщил, на сколько планируется увеличить выплату в 2020 году.

Кроме того, глава ПФР заявил, что в течение трех лет пенсии вырастут примерно на 11%. Платеж индивидуальных предпринимателей в пенсионный фонд вырастет на один балл по причине роста минимального размера оплаты труда.

В ходе того же заседания министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в будущем году работающим пенсионерам не стоит ждать повышения пенсий, передает «Интерфакс». В 2018 году правительство предусматривает тот же режим, который действовал в текущем году, а значит, не будет каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров, уточнил глава Минфина.

В ответ председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук отметил, что отсутствие роста выплат пенсионерам, которые продолжают трудовую деятельность, отбивает желание у россиян платить взносы с зарплат. На что министр заявил, что реальные зарплаты растут большими темпами, чем инфляция. «Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции», – сказал Силуанов. Глава Минфина также добавил, что у тех, кто работает, есть выбор: «Каждый пенсионер принимает решение – работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.17

Екатеринбург из-за дефицита воды подключится к водохранилищу Челябинской области. / Слух дня: Лидеры царебожников Екатеринбурга тайно финансируются РМК. / В Екатеринбурге создали карту, где можно проверить, когда дом подключат к теплу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»