Среда, 20 сентября 2017, 11:59 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

В России рекордно снизился объем импортных товаров

В России рекордно снизился объем импортных товаров

Доля импортных товаров на прилавках российских магазинов во втором квартале текущего года составила 33%, а продовольственных товаров зарубежного производства – 21%.

Как пишет газета «», данный показатель является рекордно низким с 2005 года. «Важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют в производства на территории России. Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям», – уточнили в Минпромторге России.

Ранее стало известно, что импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос более чем на 26%.

Москва, Иван Гридин

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