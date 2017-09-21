Россельхознадзор готов запретить ввоз фруктов из Сербии

Россельхознадзор намерен ограничить ввоз фруктов из Сербии в случае обнаружения в поставляемой продукции подкарантинных объектов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что в последнее время участились случаи ввоза в Россию из Сербии зараженных восточной плодожоркой фруктов. Так, с августа по сентябрь карантинные объекты были обнаружены в 12 партиях нектаринов, слив и персиков. «В связи с этим Россельхознадзор считает необходимым продолжить совместный предотгрузочный мониторинг», – отмечается в сообщении.

Напомним, в первом полугодии 2017 года Роспотребнадзор снял с реализации почти 400 тонн некачественных овощей и фруктов. В ведомстве отметили, что на долю некачественной продукции приходится более 80% товаров импортного производства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.09.17

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