Региональных чиновников проэкзаменуют по вопросам управления

Региональных чиновников, задействованных в реализации приоритетных проектов правительства, обяжут сдавать экзамены по проектному управлению. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на департамент проектной деятельности кабинета министров.

Издание отмечает, что в программе обучения и переаттестации будут участвовать представители всех 85 субъектов, вплоть до вице-губернаторов. Первыми предстоит сдавать экзамены белгородским чиновникам аттестация завершится до начала октября. Тем, кому не удастся сдать экзамен с первого раза, дадут возможность пересдать. В зависимости от результатов аттестации может быть поставлен вопрос об участии того или иного чиновника в реализации приоритетных проектов.

«Экзамен будет представлять собой очное тестирование в письменной или электронной форме – чиновнику нужно будет в определенный день явиться в класс РАНХиГС и пройти тест», – рассказал изданию директор центра проектного менеджмента вуза Олег Билев. Он также отметил, что у каждого слушателя будет один час, чтобы выполнить задания. «Успешным тест будет считаться, если экзаменуемый ответит на 65% вопросов», – уточнил Билев.

По его словам, в зависимости от проектной роли каждый участник должен подтвердить знания в объеме базовой или углубленной программ «Управления проектами в органах власти». Так, руководители проектов должны будут набрать не менее 13 баллов из 18, руководители рабочих органов – 11 баллов, а старшие должностные лица должны в базовой программе набрать не менее 14 баллов из 18.

В свою очередь, заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова подтвердила изданию, что экзамен будут сдавать все вице-губернаторы региона, а также заместители руководителей департаментов и сотрудники проектного офиса правительства региона.

Экономика. Другие новости 22.09.17

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