Среда, 27 сентября 2017, 10:05 мск

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Экономика

Россия улучшила позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Россия улучшила позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности
Фото: reports.weforum.org

В рейтинге конкурентоспособности 2017-2018, опубликованном Всемирным экономическим форумом, Россия поднялась с 43-го на 38-е место. Улучшение позиции связано с макроэкономической ситуацией. В то же время прогнозировать дальнейшее развитие российской экономики очень сложно, так как она сильно зависит от экспорта минеральных ресурсов.

По словам аналитиков, присваивающих глобальный индекс конкурентоспособности (ГИК), от России хотят увидеть рост инновационных возможностей, передает РИА «Новости». Невысокая позиция в рейтинге объясняется такими факторами как банковский сектор, вопросы права на собственность, независимость судей и коррупция. Эти показатели России находятся пока на низком уровне, именно они мешают вести бизнес.

Кроме того, на ГИК страны влияние оказали и антироссийские санкции, наиболее сильную роль они играют в финансовом секторе. «Несмотря на то, что Россия является большой экономикой, которая может полагаться на внутренний рынок, в последнее время он столкнулся с рядом трудностей. В частности, внутренний спрос пострадал из-за инфляции и курса валют», – отмечают специалисты.

Положительными факторами, благодаря которым Россия оказалась на пять строчек выше, чем в прошлом году, стали увеличение минимальной заработной платы и введение защитных мер для временных работников. Все это может привести к росту внутренней покупательской способности.

Глобальный индекс конкурентоспособности присваивается, исходя из статистических данных, находящихся в общем доступе, а также по результатам опроса руководителей компаний 137 стран мира. Лидером рейтинга в этом году является Швейцария, за ней идут США и Сингапур.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

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