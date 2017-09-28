Набор потребительской корзины «заморозят» на три года вопреки рекомендациям Минздрава

Состав и объем потребительской корзины останется прежним до 2021 года. К такому решению пришло правительство РФ, несмотря на то, что Минздрав рекомендовал пересмотреть набор продуктов в пользую более здорового питания.

В потребительскую корзину, закон о которой вступил в силу в 2013 году, входит минимальный набор продуктов, а также другие товары и услуги. В этом году Минтруд собирался пересмотреть состав корзины, согласно советам Минздрава. В частности, предлагалось увеличить долю овощей и фруктов, молочных продуктов, мяса и рыбы, в то же время уменьшить вес круп и хлебных изделий.

Однако от этого предложения было решено отказаться в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда решили привязать к прожиточному минимуму, который высчитывается по потребительской корзине, а значит, она должна быть стабильной, пишут «Известия». Таким образом, Минтруд заблокировал установление новой корзины до 2021 года.

Напомним, по итогам I квартала текущего года средний прожиточный минимум определен правительством в 9909 рублей, величина минимума для трудоспособного населения – 10 701 рубль.

Тем временем, эксперты считают, что потребительская корзина давно требует изменений. Ее состав не соответствует списку продуктов, которые покупает население. Основные тенденции в питании – это постепенное снижение потребления хлеба, картофеля, значительное увеличение количества фруктов, овощей, а также мясной и молочной продукции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.17

«ВИМ-Авиа» совершит последний рейс 15 октября. Розыском собственника авиакомпании займется полиция. / На Среднем Урале 22% жилфонда до сих пор не подключены к теплу. / К Новому году участки для льготников в Полевском получат электричество. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»