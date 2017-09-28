Россия списала 20 млрд долларов долгов африканских стран

Россия простила долги в размере более 20 млрд долларов странам Африки. Об этом сообщил президент Владимир Путин после встречи с главой Гвинеи Альфой Конде.

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов», – цитирует Путина «Интерфакс».

Кроме того, глава государства напомнил, что в прошлом году Россия выделила в поддержку стран Африки 5 млн долларов по каналам Всемирной продовольственной организации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.17

Темпы строительства школ в Екатеринбурге оказались в два раза ниже необходимого. / Крах «ВИМ-Авиа» на руку «Аэрофлоту». / Очередной скандал на УВЗ. Профсоюз вычитает деньги из зарплат без согласия работников. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»