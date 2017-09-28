Четверг, 28 сентября 2017, 14:42 мск

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Экономика

Россия списала 20 млрд долларов долгов африканских стран

Россия списала 20 млрд долларов долгов африканских стран

Россия простила долги в размере более 20 млрд долларов странам Африки. Об этом сообщил президент Владимир Путин после встречи с главой Гвинеи Альфой Конде.

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов», – цитирует Путина «Интерфакс».

Кроме того, глава государства напомнил, что в прошлом году Россия выделила в поддержку стран Африки 5 млн долларов по каналам Всемирной продовольственной организации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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