Из-за недосыпа работников бизнес в России теряет 190 млрд рублей ежемесячно

В среднем работающие россияне не высыпаются почти четыре дня в неделю. В результате их работоспособность падает, что неизменно сказывается на эффективности труда. Специалисты Аналитического центра НАФИ подсчитали, что сонные сотрудники обходятся работодателям в 190 млрд рублей в месяц.

Согласно опросу, результаты которого опубликованы на сайте НАФИ, половина респондентов пожаловались на недостаток сна в рабочие дни. 26% опрошенных заявили, что не высыпаются все пять дней в неделю, каждый пятый заявил о двух днях недосыпа.

Затем участников опроса попросили оценить свою работоспособность в те дни, когда они не высыпаются, по шкале от 0 до 100%. В среднем имеющие проблемы со сном сотрудники работают на 80% от своих возможностей. Эксперты НАФИ рассчитали потенциальный размер переплат, которые работодатели вынуждены делать за неэффективно потраченное рабочее время, итог – 190 млрд рублей в месяц по всей России.

37% участников опроса сообщили, что драгоценные часы, которые можно было бы потратить на сон, они проводят за просмотром телевидения, тратят на игры, либо читают книги до глубокой ночи. Около трети респондентов заявили, что не высыпаются из-за сверхурочной работы. 23% россиян лишились полноценного сна в связи с проблемами со здоровьем, а 15% не спят из-за маленьких детей в семье.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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